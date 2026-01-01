Chelsea, Enzo Fernandez è diventato un caso? L'agente getta acqua sul fuoco: "Solo voci"

Negli ultimi giorni a Londra è esploso il caso legato a Enzo Fernandez. Dopo l’eliminazione del Chelsea dalla Champions League per mano del PSG e la sconfitta in campionato contro il Newcastle, l’atteggiamento del centrocampista argentino non è passato inosservato. In campo è apparso nervoso e poco coinvolto, alimentando le voci su una possibile insoddisfazione: a 25 anni, infatti, Enzo vorrebbe già competere stabilmente per trofei importanti, obiettivo che al momento il club londinese fatica a garantire.

Una situazione che ha acceso il dibattito attorno al suo futuro, anche se dall’ambiente del giocatore è arrivato subito un tentativo di riportare calma. Il suo agente ha ridimensionato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sottolineando come sia ancora troppo presto per parlare concretamente di mercato: "La verità è che non c’è nulla… solo voci. Mancano ancora mesi, è prematuro affrontare certi discorsi". Parole - quelle riportate da ESPN - che confermano come, almeno per ora, non ci siano trattative in corso.

Al di là delle voci, la stagione di Enzo Fernández resta comunque di alto livello sul piano individuale. Il centrocampista ha collezionato 46 presenze complessive, superando i 3600 minuti in campo, con un bottino di 12 gol e 6 assist. Numeri importanti, che testimoniano il suo peso all’interno della squadra nonostante le difficoltà collettive del Chelsea in questa stagione.