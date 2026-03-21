Chelsea, in estate addio a due stelle? Rosenior: "Enzo Fernandez e Palmer amano stare qui"

Liam Rosenior si dice fiducioso al Chelsea. L'uscita brusca dalla Champions League per mano del PSG agli ottavi ha lasciato qualche ferita aperta, mentre in Premier League è lotta aperta per la top 5 dopo una serie di cinque partite con una sola vittoria e il sesto posto momentaneo. I tifosi però si sono preoccupati soprattutto dopo aver sentito qualche titubanza di troppo da Enzo Fernandez in merito al suo futuro, mentre già a gennaio circolavano voci di un possibile addio di Cole Palmer, che sentirebbe nostalgia di Manchester.

Due delle principali stelle dei Blues, il centrocampista argentino con un contratto fino al 2032 mentre il fantasista inglese dalla permanenza firmata nero su bianco fino al 2033. Il tecnico però ha voluto rasserenare l'ambiente a riguardo: "Ho un rapporto molto stretto con Enzo e con gli altri. Parliamo di tutto: calcio, contratti, ma anche della loro vita privata e dei figli. Da quando sono qui, nessun giocatore mi ha mai detto di voler andare via in estate", ha dichiarato Rosenior. "Anzi, discutiamo di come migliorare come gruppo per tornare a vincere".

Alla domanda diretta se Fernández e Palmer vogliano restare, ha risposto seccamente: "Amano stare qui". Ma i dubbi persistono, perché senza qualificazione in Champions League - sarebbe la terza in quattro stagioni - le operazioni del club londinese si ridurrebbero sensibilmente, costringendo la dirigenza a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario tra uscite e acquisti. Eppure Rosenior ha assicurato: "I nostri programmi con la proprietà non dipendono esclusivamente dalla Champions. Ci sono troppi 'se' nella vita. Dobbiamo solo assicurarci che il futuro che stiamo creando sia il più positivo possibile, e siamo ancora in condizione di farlo".