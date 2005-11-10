Il Giappone entra nella storia del calcio mondiale presentando per la prima volta un proprio candidato alla presidenza della FIFA.

La Japan Football Association (JFA) ha ufficializzato l'invio a Zurigo della lettera di raccomandazione per Kozo Tashima, 68 anni, attuale presidente onorario della federazione ed esperto membro del Consiglio FIFA dal 2015, la documentazione è stata depositata prima del termine ultimo fissato per mercoledì sera a mezzanotte, dopo che il dirigente nipponico è riuscito a raccogliere il sostegno formale di cinque federazioni nazionali, inclusa la stessa JFA, requisito minimo indispensabile per accedere alla corsa elettorale.

La missione etica e governance

L'obiettivo dichiarato di Tashima è ambizioso, interrompere il lungo mandato del presidente uscente Gianni Infantino, in corsa per la quarta rielezione. Per farlo, il dirigente giapponese punta a esportare ai vertici della governance mondiale i principi cardine della cultura sportiva del Sol Levante.

"Voglio rendere la FIFA un'organizzazione più sana e affidabile", ha dichiarato Tashima, "Faremo conoscere al mondo intero l'importanza del fair play, del rispetto e dell'integrità, quei valori fondamentali che sono al cuore stesso del calcio e dello sport. Con un forte senso della missione e una determinazione incrollabile, affronterò questa sfida infondendo nella carica il senso acuto dell'etica tipico del Giappone, per contribuire allo sviluppo del calcio globale".

Le reazioni e i retroscena dai media giapponesi

L'annuncio ha avuto grande eco sui giornali e sulle emittenti nipponiche, che hanno svelato diversi retroscena sulla mossa di Tashima:

• La critica alla commercializzazione e al caso Balogun. Secondo quanto riportato dall'agenzia Jiji Press e dall'emittente TBS, la discesa in campo del dirigente nasce come una presa di posizione netta contro l'"eccessiva commercializzazione" dell'era Infantino e contro alcune decisioni recenti dei vertici mondiali, Tashima ha infatti criticato apertamente la gestione del torneo iridato estivo, contestando sia il trattamento riservato alla nazionale iraniana sia la sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun dopo un cartellino rosso.

• Il sostegno delle leggende e il "mistero" dei sostenitori. Il quotidiano Sankei Shimbun sottolinea che la candidatura era stata approvata all'unanimità dal consiglio direttivo della JFA guidato dall'attuale presidente Tsuneyasu Miyamoto, l'iniziativa ha subito ricevuto il plauso pubblico dell'89enne Saburo Kawabuchi, storico fondatore della J-League ed ex presidente federale, che sui social ha elogiato il coraggio di Tashima per aver "scosso gli equilibri del mondo del calcio" contro una rielezione di Infantino data finora per scontata.

Come evidenziato da Nippon.com, Tashima ha mantenuto il massimo riserbo sull'identità delle altre quattro federazioni che hanno firmato la sua nomina, pur avendo rivelato al quotidiano sportivo Sports Nippon di aver ricevuto contatti informali e messaggi di incoraggiamento da otto diversi paesi, anche al di fuori del continente asiatico.

• La passione nata nel 1964. Il Japan Times ricorda infine il profilo a tutto tondo del candidato: ex calciatore della nazionale giapponese e allenatore giovanile, Tashima iniziò a giocare a calcio dopo aver assistito alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, dedicando poi l'intera carriera alla crescita del movimento nipponico, guidato da presidente dal 2016 al 2024.

Gli altri sfidanti e la rotta verso Rabat

Con il deposito delle candidature si delinea ora il quadro completo della corsa alla presidenza, in attesa delle verifiche formali di eleggibilità da parte della commissione FIFA. Oltre a Infantino e Tashima, si sono fatti avanti il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo (sostenuto dalla UEFA), l'ex difensore della nazionale svizzera Ramon Vega e l'accademico camerunese Jean Crépin Soter Nyamusi. Proprio sul fronte dell'opposizione si gioca una partita politica delicata: secondo quanto ripreso dalla stampa nipponica, Diallo avrebbe già avviato contatti con Tashima per valutare una possibile convergenza di voti in vista del 77° Congresso FIFA, fissato per il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, dove le 211 federazioni affiliate saranno chiamate a scegliere il futuro del calcio mondiale.