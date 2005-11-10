Non saranno le panchine o le dirigenze dei campionati professionistici, ma ha avuto un bel da fare Cristian Brocchi, attuale Direttore Generale della Zeta Milano, formazione militante in Prima Categoria in Lombardia che sogna però l'arrivo in Serie A, come specificato proprio sui loro canali social. La massima serie, però, è ancora lontana, e il momento complicato che sta vivendo il club sembra allontanarla ancora di più: la sconfitta casalinga per 3-1 contro la Virtus Cermenate, ha portato a una furiosa lite tra il Ds Stefano De Vita e il tecnico Fabio Mascetti, che ha poi rassegnato le proprie dimissioni.

Non solo, Brocchi all'intervallo ha strigliato la squadra, ma è poi intervenuto per rimettere a posto tutti i tasselli, tanto che il club ha voluto precisare che è proprio l'ex Milan e Lazio il sommo esempio da seguire.

Di seguito, la nota:

"In un momento complicato, dobbiamo remare tutti insieme e affidarci ai nostri punti fermi.

Il nostro primo punto fermo è Cristian Brocchi è la rappresentazione totale dei valori che la ZETA MILANO vuole esprimere, sul campo e fuori.

Che sia d’esempio per tutti noi ora e negli anni a venire

Il nostro direttore generale è l’esempio che vogliamo trasmettere.

Insieme troveremo le soluzioni migliori per il proseguo del percorso.

Grazie".