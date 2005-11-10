Le partite di oggi: il programma di giovedì 19 novembre
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Dimitri Conti
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autore Dimitri Conti
19.11.2026 04:30Altre Notizie
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Tornano anche oggi, giovedì 19 novembre 2026, gli appuntamenti con il calcio giocato.
C'è di nuovo la Champions League femminile, che in data odierna vede impegnata una squadra di Serie A, la Roma attesa dalla sfida sul campo del Benfica. Di seguito il programma completo con le cinque partite in programma e a fianco di ciascun match il relativo orario del fischio d'inizio.
Champions League Femminile - Fase Campionato
18:45 - Austria Vienna D vs Bayern Monaco D
18:45 - Paris FC D vs Koge D
21:00 - Arsenal D vs Olympique Lyonnais D
21:00 - Barcellona D vs Servette D
21:00 - Benfica D vs Roma D
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