La corsa alla presidenza della FIFA si arricchisce di nuovi nomi, ma al momento senza mettere davvero in discussione il favorito Gianni Infantino. Prima dell'annuncio della candidatura di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese sostenuto dall'UEFA, altri due esponenti del calcio internazionale avevano infatti ufficializzato la propria intenzione di sfidare l'attuale numero uno in vista del congresso elettivo del 18 marzo a Rabat, in Marocco.

Ramon Vega, la quarta sfida tra riforme e polemiche

Tra i candidati c'è Ramon Vega, ex difensore svizzero con un passato tra Tottenham, Cagliari e Creteil. Classe 1971, oggi imprenditore nella City di Londra, ha annunciato la sua candidatura per la quarta volta dopo i tentativi del 2015, 2019 e 2022. "Mi presento per riunire la famiglia mondiale del calcio, realizzare riforme autentiche e durature, modernizzare la FIFA e ricostruire la fiducia", aveva dichiarato Vega, che secondo quanto riportato avrebbe già ottenuto almeno cinque sponsorizzazioni da parte delle federazioni necessarie per la candidatura ufficiale.

La candidatura di Diallo, però, ha scatenato la sua reazione. L'ex nazionale svizzero ha criticato duramente il sostegno dell'UEFA al dirigente francese: "Una vergogna per il calcio europeo. L'Europa è profondamente divisa dietro le quinte, ma i suoi dirigenti continuano a fingere unità".

Tashima punta su etica e modello giapponese

Un mese dopo Vega è sceso in campo anche Kozo Tashima. Ex calciatore giapponese, presidente della federazione nipponica dal 2016 al 2024 e membro del Consiglio FIFA dal 2015, il dirigente 68enne vuole portare nel calcio mondiale i valori del modello giapponese. "La FIFA deve tornare a essere un'organizzazione giusta ed equa", ha dichiarato Tashima, puntando su etica, rigore e integrità. La sua corsa, però, appare complicata: il sostegno della Confederazione asiatica (AFC) a Infantino e la candidatura di Diallo rischiano di ridurre ulteriormente le sue possibilità.

Al momento, dunque, Infantino resta il grande favorito per la conferma alla guida della FIFA, mentre Vega e Tashima rappresentano soprattutto voci critiche all'interno di una competizione che potrebbe comunque riservare qualche sorpresa.