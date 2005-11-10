Prossimo presidente della FIFA, il giapponese Kozo Tashima sfida Infantino

Aumentano i candidati al prossimo presidente della FIFA. Il giapponese Kozo Tashima ha infatti dichiarato a Sports Nippon che si candiderà alla poltrona più importante nel mondo del calcio, aggiungendosi a Ramon Vega. Ex centrocampista (con 7 presenze con la sua Nazionale), il classe ‘57 è membro del Consiglio FIFA dal 2015 e dal 2016 al 2024 è stato presidente della Federazione nipponica, per poi diventarne membro onorario.

“Sono grato - ha dichiarato Tashima - di poter fare questo annuncio con il pieno sostegno della JFA. Non si tratta di vincere o perdere, ma di trasmettere al mondo l’atteggiamento onesto, sano e retto che il calcio giapponese ha saputo costruire. Ciò di cui la FIFA ha bisogno oggi sono proprio questi valori che noi abbiamo tutelato. Ho deciso di candidarmi per portare questo messaggio al mondo intero”.