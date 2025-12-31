Giorgetti ai calciatori viola: "Quegli occhi bassi nascondono disinteresse, mica dispiacere"

I calciatori sono aziende private, se la squadra affonda e lo spogliatoio è spaccato pensano ai propri interessi.

In fondo non è tutta colpa loro: è il sistema calcio che li autorizza a comportarsi così.

Tranne rare eccezioni, la città in cui giocano e la maglia che indossano sono irrilevanti.

L’ottusa politica dei club li favorisce: solo il Napoli è riuscito in parte a monetizzare il diritto di immagine, le altre società si limitano a rinchiudere le loro proprietà umane all’interno di un fortino, nell’illusione di possederle, proteggendole da ogni tipo di contatto e in questo aumentando il distacco con la città, i tifosi, tutto quello che in campo non si vede.

Sono pronto a scommettere che gran parte dei calciatori viola ha già chiamato i propri procuratori chiedendo di trovare un’altra sistemazione a giugno, ma possibilmente anche a gennaio. Si vede da come si comportano in campo, sono coinvolti per dovere e qualcuno neanche per quello.

Non ci sono soluzioni, anzi una sì.

Ho bisogno di raccogliere alcune informazioni che mi mancano sul conto di Paratici, ma una cosa è certa, Paratici a metà non serve, per cambiare un modello che ha fallito dovrà avere più potere del Dg Ferrari. Missione piazza pulita anche intorno al gruppo squadra. Tanti giocatori vogliono andarsene: un problema, ma anche una grande opportunità (sapendo fare mercato).

In ogni caso, come ho già scritto in passato, vorrei non vedere più la patetica scena dei calciatori che da lontano ascoltano il ‘fate ridere’ urlato dalla Curva Fiesole.

Ragazzi, dovete rassegnarvi: quegli occhi bassi nascondono disinteresse, mica dispiacere.