Oggi in TV, ultimo giorno del 2025 con la Coppa d'Africa: dove vedere le 4 gare in programma
Il pomeriggio e la serata calcistica sono dedicati alla Coppa d’Africa, con quattro sfide valide per la fase a gironi. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sportitalia: alle 17.00 spazio a Guinea Equatoriale-Algeria e Sudan-Burkina Faso, mentre alle 20.00 scenderanno in campo Mozambico-Camerun e Gabon-Costa d’Avorio.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 31 dicembre
17.00 Guinea Equatoriale-Algeria (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.00 Sudan-Burkina Faso (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Mozambico-Camerun (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Gabon-Costa d'Avorio (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
