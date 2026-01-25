Le partite di oggi: il programma di domenica 25 gennaio
Giornata clou per il 22° turno di Serie A, con ben cinque appuntamenti tra le 12.30 e le 20.45. Su tutti, spiccano senza dubbio i due big match Juventus-Napoli e Roma-Milan. Di seguito il programma calcistico di domenica 25 gennaio, dal massimo campionato italiano alla Serie B, alla Serie C e agli altri principali campionati esteri:
Ligue 1 – Francia
15:00 Nantes – Nizza
17:15 Brest – Tolosa
17:15 Metz – Lione
17:15 Paris FC – Angers
20:45 Lilla – Strasburgo
Bundesliga – Germania
15:30 Borussia Mönchengladbach – Stoccarda
17:30 Friburgo – Colonia
Premier League – Inghilterra
15:00 Brentford – Nottingham Forest
15:00 Crystal Palace – Chelsea
15:00 Newcastle – Aston Villa
17:30 Arsenal – Manchester United
Serie A – Italia
12:30 Sassuolo – Cremonese
15:00 Atalanta – Parma
15:00 Genoa – Bologna
18:00 Juventus – Napoli
20:45 Roma – Milan
Serie B – Italia
15:00 Südtirol – Padova
17:15 Catanzaro – Sampdoria
Serie C – Girone A
14:30 Giana Erminio – Arzignano
14:30 Novara – Pro Patria
17:30 Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
17:30 Pergolettese – Ospitaletto
Serie C – Girone B
12:30 Arezzo – Juventus U23
14:30 Ascoli – Perugia
17:30 Gubbio – Forlì
17:30 Livorno – Vis Pesaro
17:30 Pineto – Campobasso
Serie C – Girone C
12:30 Altamura – Atalanta U23
14:30 Casertana – Trapani
14:30 Catania – Cosenza
14:30 Sorrento – Salernitana
20:30 Audace Cerignola – Monopoli
Eredivisie – Olanda
12:15 Telstar – AZ Alkmaar
14:30 Groningen – Fortuna Sittard
16:45 Feyenoord – Heracles
16:45 Utrecht – Sparta Rotterdam
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Nacional – Rio Ave
19:00 Benfica – Estrela
19:00 Famalicão – Tondela
21:30 Braga – Alverca
LaLiga – Spagna
14:00 Atlético Madrid – Maiorca
16:15 Barcellona – Oviedo
18:30 Real Sociedad – Celta Vigo
21:00 Alavés – Betis
