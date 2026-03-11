La Juve nel futuro, 6 rinforzi più un portiere. Tuttosport: "La lista di Spalletti"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "La lista di Spalletti". Kolo Muani per l'attacco, Ederson e Goretzka a metà campo, Pellegrini trequartista, Celik sugli esterni, Senesi in difesa: ecco i principali obiettivi indicati dal tecnico per il salto di qualità. Si cerca anche un'alternativa di livello tra i pali (sondato Vicario). Gatti tra i sacrificabili per il bilancio.
Si parla anche dell'altra metà della città: "La clausola da Zapata: il Toro può rescindere". Se verrà scaricato a fine maggio, penale di un milione, ma Cairo ne risparmierebbe tre. Petrachi ha già avuto acquirenti. Everton e West Ham su Casadei.
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
