Le partite di oggi: il programma di domenica 9 novembre
Domenica di grande calcio per l'11ª giornata di Serie A, con cinque sfide distribuite tra pranzo e serata. Ad aprire il turno sarà Atalanta–Sassuolo alle 12:30, poi spazio ai due incontri del pomeriggio Bologna–Napoli e Genoa–Fiorentina, prima di chiudere con Roma–Udinese alle 18:00 e, in serata, il big match Inter–Lazio alle 20:45. Di seguito il programma completo di oggi nei principali campionati europei e mondiali:
Serie A
12:30 — Atalanta vs Sassuolo
15:00 — Bologna vs Napoli
15:00 — Genoa vs Fiorentina
18:00 — Roma vs Udinese
20:45 — Inter vs Lazio
Serie B
15:00 — Cesena vs Avellino
17:15 — Pescara vs Monza
Serie C – Girone A
12:30 — Inter U23 vs L.R. Vicenza
14:30 — Brescia vs Alcione Milano
14:30 — Pro Vercelli vs Triestina
14:30 — Trento vs Ospitaletto
17:30 — Giana Erminio vs AlbinoLeffe
17:30 — Novara vs Lecco
Serie C – Girone B
12:30 — Juventus U23 vs Forlì
14:30 — Perugia vs Arezzo
17:30 — Carpi vs Livorno
20:30 — Ternana vs Vis Pesaro
Serie C – Girone C
14:30 — Catania vs Altamura
14:30 — Siracusa vs Latina
17:30 — Monopoli vs Casertana
17:30 — Sorrento vs Audace Cerignola
20:30 — Foggia vs Benevento
Ligue 1
15:00 — Lorient vs Tolosa
17:15 — Angers vs Auxerre
17:15 — Metz vs Nizza
17:15 — Strasburgo vs Lilla
20:45 — Lione vs PSG
Premier League
15:00 — Aston Villa vs Bournemouth
15:00 — Brentford vs Newcastle
15:00 — Crystal Palace vs Brighton
15:00 — Nottingham vs Leeds
17:30 — Manchester City vs Liverpool
LaLiga
14:00 — Ath. Bilbao vs Oviedo
16:15 — Vallecano vs Real Madrid
18:30 — Maiorca vs Getafe
18:30 — Valencia vs Betis
21:00 — Celta Vigo vs Barcellona
Liga Portugal
16:30 — AFS vs Gil Vicente
16:30 — Estrela vs Nacional
19:00 — Famalicao vs FC Porto
21:30 — Benfica vs Casa Pia
21:30 — Braga vs Moreirense
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.