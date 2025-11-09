Le partite di oggi: il programma di domenica 9 novembre

Domenica di grande calcio per l'11ª giornata di Serie A, con cinque sfide distribuite tra pranzo e serata. Ad aprire il turno sarà Atalanta–Sassuolo alle 12:30, poi spazio ai due incontri del pomeriggio Bologna–Napoli e Genoa–Fiorentina, prima di chiudere con Roma–Udinese alle 18:00 e, in serata, il big match Inter–Lazio alle 20:45. Di seguito il programma completo di oggi nei principali campionati europei e mondiali:

Serie A

12:30 — Atalanta vs Sassuolo

15:00 — Bologna vs Napoli

15:00 — Genoa vs Fiorentina

18:00 — Roma vs Udinese

20:45 — Inter vs Lazio

Serie B

15:00 — Cesena vs Avellino

17:15 — Pescara vs Monza

Serie C – Girone A

12:30 — Inter U23 vs L.R. Vicenza

14:30 — Brescia vs Alcione Milano

14:30 — Pro Vercelli vs Triestina

14:30 — Trento vs Ospitaletto

17:30 — Giana Erminio vs AlbinoLeffe

17:30 — Novara vs Lecco

Serie C – Girone B

12:30 — Juventus U23 vs Forlì

14:30 — Perugia vs Arezzo

17:30 — Carpi vs Livorno

20:30 — Ternana vs Vis Pesaro

Serie C – Girone C

14:30 — Catania vs Altamura

14:30 — Siracusa vs Latina

17:30 — Monopoli vs Casertana

17:30 — Sorrento vs Audace Cerignola

20:30 — Foggia vs Benevento

Ligue 1

15:00 — Lorient vs Tolosa

17:15 — Angers vs Auxerre

17:15 — Metz vs Nizza

17:15 — Strasburgo vs Lilla

20:45 — Lione vs PSG

Premier League

15:00 — Aston Villa vs Bournemouth

15:00 — Brentford vs Newcastle

15:00 — Crystal Palace vs Brighton

15:00 — Nottingham vs Leeds

17:30 — Manchester City vs Liverpool

LaLiga

14:00 — Ath. Bilbao vs Oviedo

16:15 — Vallecano vs Real Madrid

18:30 — Maiorca vs Getafe

18:30 — Valencia vs Betis

21:00 — Celta Vigo vs Barcellona

Liga Portugal

16:30 — AFS vs Gil Vicente

16:30 — Estrela vs Nacional

19:00 — Famalicao vs FC Porto

21:30 — Benfica vs Casa Pia

21:30 — Braga vs Moreirense