Allegri rimontato a Parma, niente sorpasso. La Gazzetta dello Sport: "Mezzo Milan"

Continua il problema “piccole” per il Milan, che dopo il ko interno con la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, pareggia anche al Tardini contro il Parma, nel posticipo del sabato sera della 11ª giornata di serie A. I rossoneri si illudono nei primi 25 minuti, portandosi in doppio vantaggio con le reti di Saelemaekers e Leao. Il Parma però riapre la partita prima della fine del primo tempo grazie al secondo goal consecutivo di Bernabè e completa la rimonta nel secondo tempo con Delprato.

Pareggia anche la Juventus, inchiodata sullo 0-0 nel derby contro il Torino. Protagonisti dell’incontro i due portieri, Di Gregorio da una parte e Paleari dall’altra.

Due risultati di cui potrebbero approfittarne Napoli, Inter e Roma, impegnate in questa domenica di campionato. Partenopei attesi alla trasferta a Bologna. I giallorossi se la vedranno in casa contro l’Udinese. Mentre i nerazzurri chiuderanno la giornata questa sera a San Siro contro la Lazio.