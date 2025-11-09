Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegri rimontato a Parma, niente sorpasso. La Gazzetta dello Sport: "Mezzo Milan"

Allegri rimontato a Parma, niente sorpasso. La Gazzetta dello Sport: "Mezzo Milan"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Niccolò Righi

Continua il problema “piccole” per il Milan, che dopo il ko interno con la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, pareggia anche al Tardini contro il Parma, nel posticipo del sabato sera della 11ª giornata di serie A. I rossoneri si illudono nei primi 25 minuti, portandosi in doppio vantaggio con le reti di Saelemaekers e Leao. Il Parma però riapre la partita prima della fine del primo tempo grazie al secondo goal consecutivo di Bernabè e completa la rimonta nel secondo tempo con Delprato.

Pareggia anche la Juventus, inchiodata sullo 0-0 nel derby contro il Torino. Protagonisti dell’incontro i due portieri, Di Gregorio da una parte e Paleari dall’altra.

Due risultati di cui potrebbero approfittarne Napoli, Inter e Roma, impegnate in questa domenica di campionato. Partenopei attesi alla trasferta a Bologna. I giallorossi se la vedranno in casa contro l’Udinese. Mentre i nerazzurri chiuderanno la giornata questa sera a San Siro contro la Lazio.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
