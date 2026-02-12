Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 febbraio

C'è tanto calcio da poter seguire anche in data odierna, giovedì 12 febbraio 2026.

Per quanto riguarda il calcio italiano, gli appassionati avranno la possibilità a partire dal tardo pomeriggio di viversi nove delle dieci partite valevoli per la 26^ giornata del Girone B di Serie C. E poi in campo anche tornei internazionali, come la Premier League o la Coppa del Re spagnola. E poi, ultima ma non ultima, la Champions League femminile che vede in azione la Juventus in rappresentanza della Serie A. Di seguito tutte le principali partite, a fianco l'orario di inizio.

Serie C – Girone B (26^ giornata)

18:00 – Forlì vs Pontedera

18:00 – Guidonia vs Bra

18:00 – Juventus U23 vs Sambenedettese

20:30 – Ascoli vs Torres

20:30 – Campobasso vs Livorno

20:30 – Carpi vs Arezzo

20:30 – Gubbio vs Vis Pesaro

20:30 – Pianese vs Perugia

20:30 – Ternana vs Ravenna

Premier League (26^ giornata)

21:00 – Brentford vs Arsenal

Copa del Rey (Semifinali)

21:00 – Atletico Madrid vs Barcellona

Champions League Femminile (Ottavi di finale)

18:45 – Wolfsburg D vs Juventus D

21:00 – Atletico Madrid D vs Manchester Utd D