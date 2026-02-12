Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 febbraio
C'è tanto calcio da poter seguire anche in data odierna, giovedì 12 febbraio 2026.
Per quanto riguarda il calcio italiano, gli appassionati avranno la possibilità a partire dal tardo pomeriggio di viversi nove delle dieci partite valevoli per la 26^ giornata del Girone B di Serie C. E poi in campo anche tornei internazionali, come la Premier League o la Coppa del Re spagnola. E poi, ultima ma non ultima, la Champions League femminile che vede in azione la Juventus in rappresentanza della Serie A. Di seguito tutte le principali partite, a fianco l'orario di inizio.
Serie C – Girone B (26^ giornata)
18:00 – Forlì vs Pontedera
18:00 – Guidonia vs Bra
18:00 – Juventus U23 vs Sambenedettese
20:30 – Ascoli vs Torres
20:30 – Campobasso vs Livorno
20:30 – Carpi vs Arezzo
20:30 – Gubbio vs Vis Pesaro
20:30 – Pianese vs Perugia
20:30 – Ternana vs Ravenna
Premier League (26^ giornata)
21:00 – Brentford vs Arsenal
Copa del Rey (Semifinali)
21:00 – Atletico Madrid vs Barcellona
Champions League Femminile (Ottavi di finale)
18:45 – Wolfsburg D vs Juventus D
21:00 – Atletico Madrid D vs Manchester Utd D
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.