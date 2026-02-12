Alessandro Bonan: "La Fiorentina adesso corre ma la situazione è surreale"

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare del campionato della Fiorentina che, piano piano, si sta avvicinando in modo "preoccupante" alla sua conclusione, vista la situazione di classifica della squadra viola:

"La preoccupazione è tantissima. Io non ho bei pensieri, ma cerco di essere positivo e di cancellare i brutti pensieri. E li devono cancellare un po' tutti: la città, la stampa. La comunicazione deve cercare di orientarsi verso il positivo perché il rischio è enorme. La Fiorentina si è infilata in una voragine da cui non riesce a venire fuori.

E' una situazione surreale, un tunnel surreale, perché gioca anche bene ma non riesce a vincere. La situazione sta virando verso il drammatico".

La Fiorentina ripete spesso gli stessi errori.

"Io in realtà vedo dei miglioramenti. A Firenze c'è sempre la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Io cerco di vedere quello mezzo pieno. Ora la squadra si muove, mentre prima era statica, camminava e l'ha fatto per diverse partite, anche nelle prime di Vanoli. Ovviamente lui non poteva recuperare subito la squadra dal punto di vista fisico. Quello di Vanoli è stato un lavoro duro e vista la confusione che regnava in quei momenti ha commesso anche lui degli errori, però credo ci si stia concentrando troppo su Vanoli e sui suoi errori e meno sul fatto che la Fiorentina sta cercando disperatamente di tornare a giocare a calcio".