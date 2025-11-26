Il Sassuolo come il Como: ricavato della gara devoluto a Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Il Sassuolo aderisce all’iniziativa promossa dal Como e devolve ai Vigili del Fuoco di Como e alla Protezione Civile l’intero incasso della gara Como–Sassuolo, Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, giocata in data 24 settembre 2025. Ecco la nota integrale del club neroverde:

"I giorni a ridosso della partita sono stati estremamente duri per Como e i comaschi, motivo per cui il club ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà contribuendo con la propria quota al sostegno delle istituzioni e delle persone che ogni giorno si prendono cura del territorio.

In particolare, ai Vigili del Fuoco di Como verrà donato un veicolo specializzato per operazioni di soccorso durante le alluvioni e gli eventi di forte pioggia; la donazione alla Protezione Civile consisterà in un rimorchio dedicato alla gestione dei rischi idrogeologici e di alluvione e fornito di attrezzature necessarie per un intervento rapido.

La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali ribadiscono ancora una volta l’importanza del sostegno reciproco e della promozione dei valori che il Sassuolo Calcio si impegna a trasmettere quotidianamente".