Como, incasso della gara col Sassuolo devoluto a Vigili del Fuoco e Protezione Civile. La nota

Il Como ha annunciato che l’intero incasso della partita di Coppa Italia Frecciarossa contro il Sassuolo sarà devoluto a sostegno dei Vigili del Fuoco di Como e della Protezione Civile. Di seguito la nota dello stesso Como:

"La partita è stata giocata in un momento estremamente difficile per la città e la risposta dei tifosi è stata immediata e generosa. La somma totale raccolta, 108.431 euro, include la quota delll’U.S. Sassuolo, che ha volontariamente ceduto la sua parte a sostegno della causa. Dopo un confronto con le istituzioni locali, il Club ha deciso di destinare i fondi all’acquisto di due veicoli di emergenza essenziali che rafforzeranno le attività di primo soccorso sul territorio. Il primo veicolo sarà donato proprio ai Vigili del Fuoco e consiste in un’unità specializzata creata per le operazioni di soccorso durante le alluvioni e gli eventi di forte pioggia. Progettato per operare in modo indipendente o a fianco delle squadre di primo soccorso, il veicolo offre un supporto vitale in condizioni meteorologiche avverse. Il secondo progetto, a favore della Protezione Civile, consiste nella dotazione di un rimorchio dedicato alla gestione dei rischi idrogeologici e di alluvione. Esso include una pompa per acqua ad alta capacità, un generatore, una torre faro, tubi di aspirazione e scarico, una pompa elettrica sommergibile, un serbatoio di carburante e attrezzature aggiuntive necessarie per un intervento rapido. Entrambi i veicoli contribuiranno a proteggere la comunità e a garantire una risposta più rapida ed efficace in caso di emergenze future. Il Como 1907 ringrazia l’US Sassuolo Calcio per aver aderito a questa iniziativa e tutti i tifosi che hanno scelto di contribuire anche da lontano. Il loro gesto sottolinea la forza e la generosità di questa comunità. Il Club fornirà ulteriori aggiornamenti sul completamento e la consegna dei veicoli nelle prossime settimane".

Le parole di Cesc Fabregas: “Vogliamo ringraziare tutte le persone di Como che in quei giorni si sono prodigati per aiutare durante l’emergenza. Un grande ringraziamento anche a chi ha comprato il biglietto per la gara con il Sassuolo senza essere venuto allo stadio. Siamo molto orgogliosi della comunità comasca che ancora una volta si è dimostrata unita e solidale".