Le partite di oggi: il programma di martedì 10 febbraio
Si gioca questo martedì 10 febbraio il 24° turno di Serie B, che vedrà una sfida alle 19 (il big match Sampdoria-Palermo) e poi altre cinque partite in contemporanea alle 20. Per quanto riguarda le società di Serie A, Napoli e Como si affronteranno invece nei quarti di finale di Coppa Italia alle ore 21. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore, in Italia e all'estero:
Premier League – Inghilterra
20:30 Chelsea – Leeds
20:30 Everton – Bournemouth
20:30 Tottenham – Newcastle
21:15 West Ham – Manchester United
Serie B – Italia
19:00 Sampdoria – Palermo
20:00 Entella – Cesena
20:00 Padova – Carrarese
20:00 Pescara – Catanzaro
20:00 Reggiana – Mantova
20:00 Venezia – Modena
Serie C – Girone C – Italia
18:00 Altamura – Latina
18:00 Cavese – Monopoli
18:00 Sorrento – Giugliano
18:00 Trapani – Benevento
20:30 Atalanta U23 – Potenza
20:30 Casertana – Crotone
20:30 Catania – Audace Cerignola
20:30 Cosenza – Siracusa
20:30 Foggia – Picerno
20:30 Salernitana – Casarano
Coppa Italia – Italia - Quarti di finale
21:00 Napoli – Como
