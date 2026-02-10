Le partite di oggi: il programma di martedì 10 febbraio

Si gioca questo martedì 10 febbraio il 24° turno di Serie B, che vedrà una sfida alle 19 (il big match Sampdoria-Palermo) e poi altre cinque partite in contemporanea alle 20. Per quanto riguarda le società di Serie A, Napoli e Como si affronteranno invece nei quarti di finale di Coppa Italia alle ore 21. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore, in Italia e all'estero:

Premier League – Inghilterra

20:30 Chelsea – Leeds

20:30 Everton – Bournemouth

20:30 Tottenham – Newcastle

21:15 West Ham – Manchester United

Serie B – Italia

19:00 Sampdoria – Palermo

20:00 Entella – Cesena

20:00 Padova – Carrarese

20:00 Pescara – Catanzaro

20:00 Reggiana – Mantova

20:00 Venezia – Modena

Serie C – Girone C – Italia

18:00 Altamura – Latina

18:00 Cavese – Monopoli

18:00 Sorrento – Giugliano

18:00 Trapani – Benevento

20:30 Atalanta U23 – Potenza

20:30 Casertana – Crotone

20:30 Catania – Audace Cerignola

20:30 Cosenza – Siracusa

20:30 Foggia – Picerno

20:30 Salernitana – Casarano

Coppa Italia – Italia - Quarti di finale

21:00 Napoli – Como