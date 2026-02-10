Conte perde McTominay, Fabregas: "Sarà una grande gara". La vigilia di Napoli-Como

Antonio Conte non parla, Cesc Fabregas rilascia giusto poche parole. È questa la sintesi della vigilia di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera (martedì 10 febbraio) allo stadio Maradona. In palio c’è la semifinale, che significa sfidare l’Inter, mentre la vincente di Bologna-Lazio, in programma domani, affronterà l’Atalanta in semifinale.

Qui Napoli. Ad “affrontare” i giornalisti ci ha pensato Juan Jesus, soffermandosi sulle polemiche arbitrali: “Sono in Italia da 15 anni. Se è per migliorare e dare una mano all'arbitro a sbagliare meno ben venga il VAR, ma oggi c'è una discussione su tutto, su rigori, punizioni, gialli e rossi. L'arbitro comunque è un essere umano, io preferivo le domeniche dove si discuteva sul poter fare meglio o peggio o se il guardalinee avesse sbagliato”. La tegola riguarda l’assenza di Scott McTominay: il centrocampista ex Manchester United era uscito dal campo con il Genoa per un fastidio muscolare al flessore della coscia, ma dovrebbe essere a disposizione già con la Roma.

Qui Como. “Domani ci attende una partita molto importante - ha detto Fabregas ai canali ufficiali del club -. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”. L’ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea potrà puntare su Adrian Lahdo, acquisto delle ultime ore di mercato: prima convocazione per il fantasista svedese.