Le partite di oggi: il programma di martedì 27 gennaio

Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato neanche in data odierna, mercoledì 27 gennaio 2026.
Si conclude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, con l'ultima partita rimasta da disputare: in prima serata al Franchi scendono in campo Fiorentina e Como. Non solo la coppa nazionale, però,
Bundesliga (recuperi 16^ giornata)
20:30 – Brema vs Hoffenheim
20:30 – St. Pauli vs RB Lipsia
Coppa Italia (Ottavi di finale)
21:00 – Fiorentina vs Como
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
