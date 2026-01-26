Domani sera l'ultimo ottavo di Coppa Italia: ecco l'arbitro designato per Fiorentina-Como
Domani sera si completa il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, che regalerà l'ultima squadra qualificata ai quarti. Il nome emergerà dal confronto del Franchi tra Fiorentina e Como, affidato all'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.
L'AIA ha diramato la squadra dei direttori di gara per la partita, che sarà coadiuvato dai guardalinee Vecchi e Trincheri, con Arena quarto uomo. In sala VAR c'è il signor Camplone, con Fourneau a fargli da assistente.
FIORENTINA-COMO
[Martedì 27/01 h. 21.00]
Ayroldi
Vecchi-Trinchieri
IV: Arena
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau
