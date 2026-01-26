Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Domani sera l'ultimo ottavo di Coppa Italia: ecco l'arbitro designato per Fiorentina-Como

Domani sera l'ultimo ottavo di Coppa Italia: ecco l'arbitro designato per Fiorentina-Como
Dimitri Conti
Oggi alle 18:43
Dimitri Conti

Domani sera si completa il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, che regalerà l'ultima squadra qualificata ai quarti. Il nome emergerà dal confronto del Franchi tra Fiorentina e Como, affidato all'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

L'AIA ha diramato la squadra dei direttori di gara per la partita, che sarà coadiuvato dai guardalinee Vecchi e Trincheri, con Arena quarto uomo. In sala VAR c'è il signor Camplone, con Fourneau a fargli da assistente.

FIORENTINA-COMO
[Martedì 27/01 h. 21.00]
Ayroldi
Vecchi-Trinchieri
IV: Arena
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau

