Le partite di oggi: il programma di martedì 9 dicembre
Sesto turno della fase campionato di Champions League. Il programma di questo martedì propone sfide ad alta tensione in tutta Europa e vede impegnate anche due italiane: l’Inter, chiamata a una prova di forza contro il Liverpool a San Siro, e l’Atalanta, attesa dal prestigioso incrocio con il Chelsea alla New Balance Arena. Di seguito i principali appuntamenti calcistici del 9 dicembre:
EUROPA – Champions League Femminile – Prima fase
16:30 – Kairat Almaty vs Olympiakos
18:45 – Bayern vs Sporting
21:00 – Atalanta vs Chelsea
21:00 – Barcellona vs Francoforte
21:00 – Inter vs Liverpool
21:00 – Monaco vs Galatasaray
21:00 – PSV vs Atl. Madrid
21:00 – Royale Union SG vs Marsiglia
21:00 – Tottenham vs Slavia Praga
EUROPA – Champions League Femminile – Prima fase
18:45 – St. Pölten D vs Juventus D
21:00 – Arsenal D vs Twente D
21:00 – PSG D vs Leuven D
21:00 – Real Madrid D vs Wolfsburg D
