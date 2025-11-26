Le partite di oggi: il programma di mercoledì 26 novembre
Non mancano le partite da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 26 novembre 2025.
Prosegue il programma della 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League, e dopo Juventus e Napoli ieri sera, oggi è la volta di Atalanta e Inter di scendere in campo a rappresentare la nostra Serie A. Non solo la più grande coppa europea, però, perché c'è in programma anche Gubbio-Juventus U23 di Serie C. Di seguito tutti gli incontri, con accanto il relativo orario.
Champions League – Fase Campionato
18:45 – FC Copenhagen vs Kairat Almaty
18:45 – Pafos vs Monaco
21:00 – Arsenal vs Bayern Monaco
21:00 – Atl. Madrid vs Inter
21:00 – Eintracht Francoforte vs Atalanta
21:00 – Liverpool vs PSV
21:00 – Olympiakos vs Real Madrid
21:00 – PSG vs Tottenham
21:00 – Sporting CP vs Club Brugge
Italia – Serie C (Girone B)
15:00 – Gubbio vs Juventus U23
