Le partite di oggi: il programma di sabato 21 marzo
Prosegue oggi il 30° turno di Serie A, che dopo gli anticipi di ieri vedrà disputarsi ben tre partite: alle 15 il Parma riceve la visita della Cremonese per un delicato scontro salvezza, alle 18 il Milan affronta il Torino per cercare di ripartire dopo il ko con la Lazio e alle 20.45 la Juve cerca punti Champions contro il Sassuolo. Di seguito il programma calcistico di sabato 21 marzo, in Italia e all'estero:
Ligue 1
17:00 Tolosa-Lorient
19:00 Auxerre-Brest
21:05 Nizza-PSG
Bundesliga
15:30 Bayern-Union Berlino
15:30 Colonia-Monchengladbach
15:30 Heidenheim-Leverkusen
15:30 Wolfsburg-Brema
18:30 Dortmund-Amburgo
Premier League
13:30 Brighton-Liverpool
16:00 Fulham-Burnley
18:30 Everton-Chelsea
21:00 Leeds-Brentford
Serie A
15:00 Parma-Cremonese
18:00 Milan-Torino
20:45 Juventus-Sassuolo
Serie B
15:00 Cesena-Catanzaro
15:00 Juve Stabia-Spezia
15:00 Padova-Palermo
17:15 Monza-Venezia
19:30 Modena-Mantova
Serie C - Girone A
14:30 Brescia-Ospitaletto
14:30 Giana Erminio-Pergolettese
17:30 Pro Vercelli-Lumezzane
17:30 Renate-L.R. Vicenza
Serie C - Girone B
14:30 Guidonia-Vis Pesaro
14:30 Juventus U23-Gubbio
14:30 Pianese-Pontedera
17:30 Campobasso-Forlì
17:30 Carpi-Pineto
17:30 Ravenna-Livorno
Serie C - Girone C
14:30 Atalanta U23-Casertana
Eredivisie
16:30 Sittard-Twente
18:45 Sparta Rotterdam-FC Volendam
21:00 Zwolle-Breda
Liga Portugal
16:30 Famalicao-Nacional
16:30 Moreirense-Arouca
19:00 Benfica-Guimaraes
19:00 Santa Clara-Gil Vicente
21:30 Tondela-AFS
LaLiga
14:00 Elche-Maiorca
16:15 Espanyol-Getafe
18:30 Levante-Oviedo
18:30 Osasuna-Girona
21:00 Siviglia-Valencia
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