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Le partite di oggi: il programma di sabato 21 marzo

Le partite di oggi: il programma di sabato 21 marzoTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Prosegue oggi il 30° turno di Serie A, che dopo gli anticipi di ieri vedrà disputarsi ben tre partite: alle 15 il Parma riceve la visita della Cremonese per un delicato scontro salvezza, alle 18 il Milan affronta il Torino per cercare di ripartire dopo il ko con la Lazio e alle 20.45 la Juve cerca punti Champions contro il Sassuolo. Di seguito il programma calcistico di sabato 21 marzo, in Italia e all'estero:

Ligue 1
17:00 Tolosa-Lorient
19:00 Auxerre-Brest
21:05 Nizza-PSG

Bundesliga
15:30 Bayern-Union Berlino
15:30 Colonia-Monchengladbach
15:30 Heidenheim-Leverkusen
15:30 Wolfsburg-Brema
18:30 Dortmund-Amburgo

Premier League
13:30 Brighton-Liverpool
16:00 Fulham-Burnley
18:30 Everton-Chelsea
21:00 Leeds-Brentford

Serie A
15:00 Parma-Cremonese
18:00 Milan-Torino
20:45 Juventus-Sassuolo

Serie B
15:00 Cesena-Catanzaro
15:00 Juve Stabia-Spezia
15:00 Padova-Palermo
17:15 Monza-Venezia
19:30 Modena-Mantova

Serie C - Girone A
14:30 Brescia-Ospitaletto
14:30 Giana Erminio-Pergolettese
17:30 Pro Vercelli-Lumezzane
17:30 Renate-L.R. Vicenza

Serie C - Girone B
14:30 Guidonia-Vis Pesaro
14:30 Juventus U23-Gubbio
14:30 Pianese-Pontedera
17:30 Campobasso-Forlì
17:30 Carpi-Pineto
17:30 Ravenna-Livorno

Serie C - Girone C
14:30 Atalanta U23-Casertana

Eredivisie
16:30 Sittard-Twente
18:45 Sparta Rotterdam-FC Volendam
21:00 Zwolle-Breda

Liga Portugal
16:30 Famalicao-Nacional
16:30 Moreirense-Arouca
19:00 Benfica-Guimaraes
19:00 Santa Clara-Gil Vicente
21:30 Tondela-AFS

LaLiga
14:00 Elche-Maiorca
16:15 Espanyol-Getafe
18:30 Levante-Oviedo
18:30 Osasuna-Girona
21:00 Siviglia-Valencia

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