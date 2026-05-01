Le partite di oggi: il programma di venerdì 1° maggio
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Questo venerdì inizia il 34° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà lo scontro diretto tra Pisa e Lecce in chiave salvezza. In campo anche la Serie B, di scena con tutte e dieci le gare valide per il 37° turno. Ecco il programma calcistico del 1° maggio, in Italia e all'estero:
Serie A – Italia
20:45 Pisa vs Lecce
Serie B – Italia
15:00 Bari vs Entella
15:00 Carrarese vs Cesena
15:00 Empoli vs Avellino
15:00 Juve Stabia vs Frosinone
15:00 Mantova vs Monza
15:00 Modena vs Reggiana
15:00 Padova vs Pescara
15:00 Palermo vs Catanzaro
15:00 Sampdoria vs Südtirol
15:00 Spezia vs Venezia
Premier League – Inghilterra
21:00 Leeds vs Burnley
Eredivisie – PlayoffRetrocessione (Olanda)
20:00 Waalwijk vs Roda
LaLiga – Spagna
21:00 Girona vs Maiorca
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