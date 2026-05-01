Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di venerdì 1° maggio

Le partite di oggi: il programma di venerdì 1° maggioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Questo venerdì inizia il 34° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà lo scontro diretto tra Pisa e Lecce in chiave salvezza. In campo anche la Serie B, di scena con tutte e dieci le gare valide per il 37° turno. Ecco il programma calcistico del 1° maggio, in Italia e all'estero:

Serie A – Italia
20:45 Pisa vs Lecce

Serie B – Italia
15:00 Bari vs Entella
15:00 Carrarese vs Cesena
15:00 Empoli vs Avellino
15:00 Juve Stabia vs Frosinone
15:00 Mantova vs Monza
15:00 Modena vs Reggiana
15:00 Padova vs Pescara
15:00 Palermo vs Catanzaro
15:00 Sampdoria vs Südtirol
15:00 Spezia vs Venezia

Premier League – Inghilterra
21:00 Leeds vs Burnley

Eredivisie – PlayoffRetrocessione (Olanda)
20:00 Waalwijk vs Roda

LaLiga – Spagna
21:00 Girona vs Maiorca

Articoli correlati
Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata... Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
Milan, summit con Allegri. Dybala ammicca al Boca, tris di infortuni al Torino: le... Milan, summit con Allegri. Dybala ammicca al Boca, tris di infortuni al Torino: le top news delle 22
Pisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadre... Pisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadre
Altre notizie Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di venerdì 1° maggio Le partite di oggi: il programma di venerdì 1° maggio
Football Finals Event, il calcio dilettantistico su Vivo Azzurro TV Football Finals Event, il calcio dilettantistico su Vivo Azzurro TV
Finale Coppa Italia primo evento in Italia a permettere l'ingresso tramite tecnologia... Finale Coppa Italia primo evento in Italia a permettere l'ingresso tramite tecnologia NFC
Premio Maurizio Maestrelli 2026: da Provedel a Baldini passando per Palestra, i premiati... Premio Maurizio Maestrelli 2026: da Provedel a Baldini passando per Palestra, i premiati
Caos arbitri, l'avvocato Di Cintio: "Fuori luogo parlare di una nuova Calciopoli"... Caos arbitri, l'avvocato Di Cintio: "Fuori luogo parlare di una nuova Calciopoli"
Il Verona verso la Juventus con qualche incognita in difesa. Bella-Kotchap è ko Il Verona verso la Juventus con qualche incognita in difesa. Bella-Kotchap è ko
50 anni fa il terremoto in Friuli, maglia speciale per l'Udinese contro il Torino... 50 anni fa il terremoto in Friuli, maglia speciale per l'Udinese contro il Torino
Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"... Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gervasoni sentito per quattro ore dal pm: "Inter-Roma? Nessuna manipolazione audio"
Immagine top news n.1 Elezioni FIGC, Malagò sempre più in vantaggio su Abete. Simonelli: "Basta parlare di commissario"
Immagine top news n.2 Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
Immagine top news n.3 Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal
Immagine top news n.4 Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"
Immagine top news n.5 Elezioni FIGC, allenatori e calciatori stanno con Malagò: "È la persona giusta"
Immagine top news n.6 Roma, l'indiscrezione da Trigoria: Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti
Immagine top news n.7 Inchiesta arbitri, concluso l'interrogatorio di Gervasoni: "Manipolati audio Inter-Roma? Lo escludo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Milan, un ko col Sassuolo farebbe tremare per la Champions"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan, tosta col Sassuolo. E se la Juve non vince col Verona..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 36ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 aprile
Immagine news Serie A n.3 Vitale: "Sarri sottovalutato, pochi bravi come lui in Italia. Ma è un personaggio scomodo"
Immagine news Serie A n.4 Sensi: "Avevo pensato di smettere. Futuro? Potrei dire la mia anche ad altissimi livelli"
Immagine news Serie A n.5 Fabregas sul futuro di Sergi Roberto: "Penso che sarà un grande allenatore, è un pensatore"
Immagine news Serie A n.6 Lucchesi sulla Fiorentina: "Queste stagioni prima diventano passato, meglio è"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Carrarese-Cesena: sfida per i playoff allo Stadio dei Marmi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Virtus Entella: al San Nicola è questione di dentro o fuori
Immagine news Serie B n.3 Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Palermo, parla il vice D'Angelo: "Non dobbiamo gestire nessuna gara. Col Catanzaro per il massimo"
Immagine news Serie B n.5 Cesena senza più appelli. E Cole lo sa: "La gara contro la Carrarese è solo da vincere"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Modesto avvisa il Monza: "Gli daremo fastidio, vogliamo la salvezza tra le mura amiche"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inizia il conto alla rovescia. La Serie pronta a tornare in campo per il primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Gusu dopo il rinnovo: "Questa realtà e questa squadra regalano sensazioni uniche"
Immagine news Serie C n.3 Il Vicenza sfida l'Arezzo. Gallo: "Ce la giocheremo al massimo, vogliamo anche la Supercoppa"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Cangi e il futuro: "Qui c'è ambizione. Ma prima di parlare, finiamo la stagione"
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, Gusu rinnova per un'altra stagione. Sarà la decima tra le fila del club seriano
Immagine news Serie C n.6 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.3 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.4 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!