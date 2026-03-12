Fiocco azzurro in casa Zhegrova: è nato Mars, il primo figlio del kosovaro della Juve
TUTTO mercato WEB
Fiocco azzurro in casa Edon Zhegrova. Il fantasista kosovaro della Juventus ha infatti festeggiato oggi la nascita del suo primogenito, Mars.
Tramite i propri account ufficiali, il club bianconero ha fatto gli auguri all’ex Lille. Tantissimi i messaggi di augurio da parte dei tifosi juventini, anche se c’è chi non dimentica il clamoroso gol sbagliato con il Galatasaray in Champions League.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
3 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”