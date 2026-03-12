Fiorentina-Rakow 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-5-1): Christensen; Fortini (23’ st Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (14’ st Harrison); Parisi, Fabbian, Mandragora (37’ st Fagioli), Ndour, Fazzini (14’ st Gudmundsson); Piccoli (37’ st Braschi). A disp.: De Gea, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Sadotti, Bonanno. All.: Vanoli
Rakow (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (25’ st Bulat), Repka, Pienko (15’ st Arsenic); Makuch, Brunes (35’ st Rocha), Lopez (15’ st Diaby-Fadiga). A disp.: Trelowski, Czeremski, Ilenic, Mosor, Napieraj, Mircetic, Adriano. All.: Tomczyk
Arbitro: Kabakov (Bulgaria)
Marcatori: 60’ Brunes (R), 62’ Ndour (F), 93’ rig. Gudmundsson (F)
Ammoniti: Ranieri (F), Parisi (F), Fagioli (F); Struski (R), Tudor (R), Zych (R)
