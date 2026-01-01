Oggi in TV, Champions League: dove vedere Atalanta-Dortmund e Juve-Galatasaray
Continuano le gara di Champions League con Atalanta e Juventus a caccia dell'impresa dopo le brutte sconfitte dell'andata. La squadra di Palladino ospita il Dortmund alle 18.45, mentre alle 21.00 sarà la volta di Juventus-Galatasaray: la gara dei bianconeri sarà visibile solo su Amazon Prima Video.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 25 febbraio:
14.00 PSG-HJK (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Real Madrid-Chelsea (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Atalanta-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Juventus-Galatasaray (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Real Madrid-Benfica (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 PSG-Monaco (Champions League) - SKY SPORT
