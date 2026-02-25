Champions, Inter eliminata dal Bodo. La Gazzetta dello Sport titola: "Senza scuse"

"Senza scuse" è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina all'indomani dall'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Inter, addio Champions: il Bodo vince anche a San Siro. Figuraccia nerazzurra. Squadra prevedibile e poco pericolosa. I norvegesi agli ottavi. Chivu: 'Noi mai competitivi'".

Questa sera toccherà a Juventus e Atalanta cercare la rimonta dopo le sconfitte dell'andata contro Galatasaray e Borussia Dortmund: "Missione Im(possibile). Alla Juve serve un miracolo. Stadium, ore 21: con il Galatasaray c'è da rimontare il pesante 5-2. Provaci Dea. Tutto su Scamacca: è l'anti-Borussia".

Spazio anche al Torino, fresco di cambio in panchina con l'arrivo di D'Aversa ("Cairo lancia D'Aversa: 'Situazione da ribaltare'"), e al Milan, con le possibili novità tattiche su cui punterà Allegri ("Jashari accanto a Modric. Mossa Milan: il doppio play").

"C'è amarezza per la sconfitta - le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario. La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno. Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Aletico, col City e con noi. Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera (ieri, ndr), non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".