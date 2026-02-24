TMW
Juventus-Galatasaray, cena UEFA a Torino: presente la dirigenza bianconera al gran completo
Vigilia di speranze per la Juventus, che domani ospiterà il Galatasaray con l’obiettivo di rimontare il 5-2 subito all’andata negli spareggi di Champions League.
In attesa della partita, come da cerimoniale UEFA, le dirigenze dei due club si incontrano a cena, in quel di Torino. Presenti, per la società bianconera, il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Damien Comolli, il director of football strategy Giorgio Chiellini e il direttore tecnico François Modesto.
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
