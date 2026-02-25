Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 25 febbraio
I match delle italiane nel ritorno dei playoff di Champions League rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 25 febbraio. Delusione tremenda per l'Inter, sconfitta in casa dal Bodo/Glimt dopo aver perso anche l'andata in Norvegia. Ora la squadra di Chivu deve pensare a riscattarsi in campionato e Coppa Italia.
Stasera tocca a Juventus e Atalanta. I bianconeri devono ribaltare il 5-2 rimediato in Turchia contro il Galatasaray, mentre i bergamaschi il ko per 2-0 di Dortmund contro il Borussia. C'è il concreto rischio che non ci siano italiane agli ottavi di Champions: non accadeva dalla stagione 1987/88.
