Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 20 novembre

Sono svariati i temi principali proposti nelle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi, giovedì 20 novembre. In primis il focus sui sorteggi per la Nazionale italiana di Rino Gattuso, oggi (ore 13:30), per scoprire chi sarà la sfidante tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord in semifinale playoff Mondiali a marzo. Focus poi sul derby della Madonnina tra Inter e Milan, il primo confronto stagionale e maxi sfida che potrebbe riservare delle sorprese per la corsa Scudetto. Così come il primo scontro diretto tra Cristian Chivu e Max Allegri da allenatori.

Il rinnovo di Kenan Yildiz arriverà. La garanzia è arrivata direttamente da Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, intervenuto durante il Social Football Summit che si è svolto ieri a Torino. "Arrivare al nuovo contratto è nella volontà di tutti", ha precisato il dirigente della Vecchia Signora, spazzando via voci che insinuano di complicazioni elevate per stipulare il nuovo accordo tra le parti, con il 20enne turco in scadenza solamente nell'estate del 2029.

Spicca anche un po' di mercato in vista di gennaio. La Roma vuole un attaccante almeno e tutto lascia credere possa essere Joshua Zirkzee: relegato alla panchina con Ruben Amorim ai Red Devils, il giocatore olandese si sarebbe promesso ai giallorossi e ora spetta alla dirigenza capitolina districare il caso. L'ostacolo più grande, al momento, sarebbero le commissioni pretese dall'agente Kia Joorabchian.