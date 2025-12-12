Le partite di oggi: il programma di venerdì 12 dicembre

Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato in data odierna, venerdì 12 dicembre 2025.

Con l'avvicinarsi del fine settimana, tornano i campionati al centro della scena. E la 15^ giornata di Serie A viene inaugurata dalla sfida del Via del Mare tra il Lecce e il Pisa, una sorta di spareggio salvezza. Si scende in campo però anche in Serie B e C, con Palermo-Sampdoria e Juventus Next Gen-Pianese. E poi ancora, i tornei internazionali come Liga, Ligue 1 e Bundes. Di seguito tutti gli incontri, con a fianco l'orario del relativo fischio di inizio.

Serie A

20:45 – Lecce vs Pisa

Serie B

20:30 – Palermo vs Sampdoria

Serie C – Girone B

20:30 – Juventus U23 vs Pianese

LaLiga

21:00 – Real Sociedad vs Girona

Bundesliga

20:30 – Union Berlino vs RB Lipsia

Ligue 1

20:45 – Angers vs Nantes