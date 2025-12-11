Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti (22' st Parisi); Dodo (41' st Kouadio), Richardson, Nicolussi Caviglia (22' st Kouamé), Ndour (35' st Mandragora), Fortini; Dzeko (22' st Gudmundsson), Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Pablo Marì, Kospo, Piccoli. All.: Vanoli
Dinamo Kiev (4-3-3): Neschcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak (26' st Vivcharenko); Pikhalyonok (32' st Yatsyk), Mykhailenko, Shaparenko; Volosyhn, Guerrero (26' st Yarmolenko), Kabaiev (32' st Ogundana). A disp.: Morgun, Inhatenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Kravaiev, Mykhavko, Blanuta. All.: Kostiuk
Arbitro: Milanovic (Ser)
Marcatori: 18' Kean (F), 10' st Mykhailenko (D), 29' st Gudmundsson (F)
Ammoniti: Ndour (F), Dubinchak (D), Gudmundsson (F), Thiaré (D), Vivcharenko (D), Kouadio (F)