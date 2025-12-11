Napoli ko col Benfica, Seedorf: "Mancata freschezza mentale. Ora non può più sbagliare"
"Nel secondo tempo ho visto un Napoli con energia e con gamba per fare le cose. Non mi sembrava avessero chiaro come essere pericolosi: scelte sbagliate e passaggi in ritardo". Parole dell'ex centrocampista Clarence Seedorf, intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica (2-0 il risultato al Da Luz).
"Più che stanchezza - ha sottolineato Seedorf - credo si tratti di freschezza mentale nelle scelte. Non è preoccupante, è normale come cosa. Nella prossima partita, però, non si può più sbagliare. Con un allenatore come Antonio Conte puoi sognare. Io do un po’ di responsabilità alla squadra".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
