Oggi in TV, inizia la Champions femminile: Juventus-Benfica su Disney+

Inizia la Champions League femminile con Juventus e Roma a rappresentare l'Italia. Quattro le gare in programma quest'oggi, con le bianconere che apriranno le danze: alle 18.45 la sfida con il Benfica. Alle 21.00 le altre tre gare: Arsenal-Lione, Barcellona-Bayern Monaco e Paris FC-Leuven. Tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Disney+.

18.45 Juventus-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Arsenal-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Barcellona-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Paris FC-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+

Le parole di mister Canzi alla vigilia di Juventus-Benfica

"Il Benfica ha nel suo dna vittorie e titoli, ha finito lo scorso campionato con 20 vittorie e due pareggi e una differenza reti in positivo di 55 gol. Ha cambiato allenatore, ha iniziato un percorso nuovo, con un calcio propositivo: sarà sicuramente una partita aperta e loro verranno all’Allianz Stadium per cercare la vittoria. Da noi mi aspetto sempre un atteggiamento propositivo e dominante laddove ci viene permesso, perché poi bisogna sempre fare i conti con gli avversari. Mi aspetto coraggio, la nostra storia recente ci deve portare in quella direzione.

L’esperienza a livello internazionale personalmente mi mancava, credo che la parola chiave possa essere l’equilibrio in Europa. In un campionato, come alla fine sarà questa fase anche se con sole sei sfide, credo che alla lunga, oltre ai punti, la differenza reti possa essere un fattore molto rilevante. Di conseguenza dobbiamo essere molto brave a tenere l’equilibrio durante le partite. Questo delle sei gare con sei squadre diverse sarà sicuramente un mondo nuovo che affronteremo. Noi cercheremo di andare più avanti possibile come in ogni competizione"