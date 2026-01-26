Addio a Stefano Marangone, la sua storia era diventata un libro con prefazione di Zanetti

Addio a Stefano Marangone, per 25 anni ha lottato contro la Sla - Dal 2002 era iniziata la sua battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica

Nonostante il corpo fosse intrappolato dalla malattia, ha parlato fino all’ultimo con gli occhi. Stefano Marangone si è spento, a 59 anni, dopo una battaglia durata venticinque anni contro la sclerosi laterale amiotrofica. Una lotta affrontata senza mai rinunciare all’amore per la vita e in difesa dei diritti dei malati gravi.

Ex calciatore dilettante, impiegato in un’azienda metalmeccanica, Marangone aveva scoperto la malattia nel 2002, mentre giocava nel Lavarian Mortean. I primi segnali – la debolezza a una gamba, la parola che faticava a uscire – scambiati per stress, poi la diagnosi al Santa Maria della Misericordia di Udine. Da lì un decorso rapidissimo: nel giro di pochi mesi la paralisi completa, la perdita della voce, la dipendenza da un ventilatore e dalla PEG.

Immobilizzato, ma mai muto, Stefano ha continuato a comunicare grazie a un puntatore oculare, trasformando la sua condizione in una battaglia pubblica per i diritti dei malati gravissimi. Con la moglie Paola Ecoretti, sempre al suo fianco, ha difeso fino all’ultimo il desiderio di essere curato a casa, lanciando appelli e raccolte fondi per garantire un’assistenza adeguata.

La sua storia era diventata anche un libro, ‘Il mondo scritto con gli occhi’, con la prefazione dell’ex calciatore e capitano dell'Inter Javier Zanetti. Una testimonianza, oltre la malattia, che resta come una lezione di dignità e resistenza.

Il mondo del calcio dilettanti regionale si stringe al fianco della famiglia di Stefano, che non aveva mai mancato di sostenere attraverso iniziative e amichevoli organizzate coinvolgendo anche le vecchie glorie dell’Udinese.

La moglie di Stefano, Paola Ecoretti Marangone, sta venendo inondata di messaggi e testimonianze d’affetto. “Ci sarà il tempo per rispondere a tutti”, ha riferito, ma ora, chiusa nel dolore con i suoi cari, chiede di rispettare il momento e il desiderio di massima riservatezza.