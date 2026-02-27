Calciomercato Inter, Pio Esposito incedibile. Non parte neanche per 100 milioni

L'Inter ha in testa un serio ringiovanimento per la prossima stagione. Non una rivoluzione per demeriti, ma un cambio generazionale. I sicuri partenti sono quelli più volte elencati, quelli sulla bocca di tutti, quelli a scadenza di contratto a giugno 2026. Nei piani di Oaktree c'è in primis l'innesto di giovani e forti. Lo scorso anno l'inizio dell'era 2.0, errori iniziali sono ammessi, quest'anno la parola giovane non andrà accostata a futuribile.

Giovane è quello che tutti vogliono e sul quale Chivu può contare da subito, futuribile quello da far crescere accanto ai Campioni, Diouf per fare un esempio. Il "ragazzino" è arrivato e ha fatto passi da giganti imparando dai senatori, oggi invece vanno sostituiti i senatori. Dopo anni la squadra ha bisogno di un vero e proprio restyling, e nel progetto c'è e ci sarà per lungo tempo Francesco Pio Esposito. In Premier League, l'attaccante dell'Inter e della nazionale, ha diversi estimatori, su tutti l'Arsenal, ma la dirigenza non ascolterà nessuno, non se ne parla.

Oaktree, Marotta e Ausilio sono sicuri di avere tra le mani il futuro e da Milano non si muoverà facilmente. Con lui si punta a ragazzi giovani ma pronti come Aleksandar Stankovic (2005), Manu Koné (2001), Pietro Comuzzo (2005), Ismael Koné (2002) e Marco Palestra (2005) tutti abili e arruolati per disputare la Serie A e affrontare l'Europa. Ovviamente non solo giovani, l'esperienza conta, ma se Vicario (1996) può sostituire Sommer (1988), Goretzka (1995) può prendere il posto di Mkhitaryan (1989). calerebbe l'età media della squadra ma non si indebolirebbe la rosa.

Ovviamente non tutti questi giocatori sono in trattativa con l'Inter. Piacciono, ma al momento non c'è nulla di approfondito, perchè l'Inter ha la testa al campionato.