Kanté dall'Al Ittihad al Fenerbahce grazie a... Erdogan: il club ringrazia il presidente turco

Nel calcio moderno, le dinamiche vanno talvolta oltre il rettangolo verde. In Turchia, il trasferimento di N'Golo Kanté al Fenerbahçe è stato accompagnato da un ringraziamento pubblico che ha acceso il dibattito sul ruolo delle istituzioni nelle grandi operazioni di mercato. Il club di Istanbul ha infatti attribuito una parte del buon esito dell’affare al sostegno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

A rendere ufficiale il riconoscimento è stato il numero uno del Fenerbahçe, Sadettin Saran, con un messaggio che sottolinea l’importanza dell’intervento politico nel percorso che ha portato Kanté in gialloblù. “Il nostro club ha completato con successo il trasferimento di N’Golo Kanté, una delle figure di spicco del calcio mondiale. A nome mio e del mio club, vorrei ringraziare il nostro presidente, Recep Tayyip Erdoğan, per il suo significativo supporto, che ha reso possibile questo processo e contribuirà allo sviluppo del Fenerbahçe e del calcio turco”, ha scritto Saran.

Nel comunicato non manca il riferimento ai tifosi: “Durante tutto questo processo, la fiducia incrollabile dei numerosi sostenitori del Fenerbahçe, il loro costante supporto e la fiducia che hanno dimostrato in noi sono stati una fonte inestimabile di motivazione e forza”. E l’appello finale è già rivolto al campo: “Ora è il momento di incanalare questa forza in campo e sostenere la nostra squadra. Insieme, ci crederemo, combatteremo e avremo successo”.