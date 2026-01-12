Torna la Coppa Italia, Bonacina arbitra Roma-Torino in programma domani all'Olimpico
Domani all'Olimpico la gara degli ottavi di finale
(ANSA) - ROMA, 12 GEN - E' Kevin Bonacina della sezione di Bergamo l'arbitro designato per Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani nella Capitale alle 21. Assistenti Cipressa-Politi, quarto ufficiale Marinelli; al var Mazzoleni, avar Paganessi. (ANSA).
