Kings World Cup Nations 2026: Italia imbattuta in Brasile, gli azzurri volano ai quarti

L'ultima sfida ha visto la vittoria 7-4 contro l'Algeria

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Italia chiude la fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026 a San Paolo con un percorso perfetto. La nazionale italiana vola ai quarti di finale da imbattuta, confermandosi come una delle grandi favorite per la vittoria finale in Brasile.

Il cammino degli Azzurri nel gruppo è stato netto. Al debutto è arrivato un travolgente 8 a 0 contro la Francia dell'ex-Milan Adil Rami, seguito dal successo per 7 a 3 sulla Polonia rappresentata da Robert Lewandowski. L'ultima sfida ha visto l'Italia superare per 7 a 4 l'Algeria, nelle cui fila militava Driss Zidane, nipote dell'ex fuoriclasse francese. Grazie a questi risultati, la squadra ha ottenuto il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase successiva.

I numeri premiano la solidità della rosa italiana: su 20 nazioni partecipanti, l'Italia è una delle sole tre squadre rimaste imbattute assieme a Spagna e Cile. A impreziosire il primato collettivo c'è anche quello individuale di Matteo Perrotti, attualmente top scorer della competizione.

L'appuntamento per conoscere il prossimo avversario è fissato per la serata di oggi, lunedì 12 gennaio, quando il sorteggio definirà il tabellone dei quarti di finale. L'Italia giocherà alla Trident Arena tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio contro una delle prime classificate degli altri gironi (Messico, Germania o le imbattute Spagna e Cile) oppure contro una delle vincenti del turno Last Chance odierno, che vede impegnate sfide come Stati Uniti contro Paesi Bassi, Argentina contro Francia e Arabia Saudita contro i padroni di casa del Brasile.

L'obiettivo finale resta la sfida finale del 17 gennaio all'Allianz Parque, dove verrà assegnato il titolo mondiale. (ANSA).