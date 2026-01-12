Al via l'udienza di Zappi, il numero uno degli arbitri al Tribunale nazionale FIGC
Accusato di pressioni su vertici di organi tecnici per loro dimissioni
(ANSA) - ROMA, 12 GEN - È cominciata questa mattina, davanti al Tribunale federale nazionale, l'udienza del presidente dell'AIA, Antonio Zappi, deferito dalla procura FIGC (presieduta da Giuseppe Chiné) per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Secondo l'accusa sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Con Zappi, per lo stesso motivo, era stato deferito anche il componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi. (ANSA).
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
