Inter-Genoa 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21' st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31' st Frattesi), Mkhitaryan (14' st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14' st Esposito), Bonny (31' st Diouf). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi (1' st Amorim), Martin (44' st Sabelli); Baldanzi (21' st Messias), Vitinha (15' st Ekuban); Colombo (21' st Ekhator). A disp.: Leali, Siegrist, Sommariva, Zätterström, Onana, Cornet, Masini, Doucoure. All.: De Rossi
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 31' Dimarco, 25' st rig. Calhanoglu (I)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Mkhitaryan (I), Calhanoglu (I)
