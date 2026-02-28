Como-Lecce 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Ramon, Kempf (1’ st Diego Carlos), Moreno; Perrone (19’ st Sergi Roberto), Da Cunha; Vojvoda (19’ st Nico Paz), Caqueret, Jesus Rodriguez (39’ st Diao); Douvikas (32’ st Morata). A disp.: Cavlina, Vigorito, Tornqvist, Goldaniga, Smolcic, Valle, Lahdo, Kuhn. All.: Fabregas
Lecce (3-5-1-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel (39’ st Jean), Ndaba (1’ st Pierotti); Veiga, Ramadani, Coulibaly, Banda (28’ st Sottil), Gallo; Gandelman (14’ st Ngom); Cheddira (14’ st Stulic). A disp.: Samooja, Fruchtl, Perez, Marchwinski, Fofana, Helgason, Sala, N’Dri. All.: Di Francesco
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 13’ Coulibaly (L), 18’ Douvikas (C), 36’ Jesus Rodriguez (C), 44’ Kempf (C)
Ammoniti: Banda (L)