Spagna-Argentina, su Sky sfida tra campioni d'Europa e d'America

La finalissima in programma il 27 marzo al Lusail Stadium in Qatar

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Finalissima 2026 tra la Spagna, vincitrice degli Europei 2024, e l'Argentina, detentrice della Copa America, in programma il 27 marzo al Lusail Stadium in Qatar sarà tramessa in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. La nazionale di Scaloni punta al bis nello stadio in cui si è laureata Campione del Mondo nel 2022, dopo aver vinto l'edizione inaugurale della Finalissima nel 2022 a Wembley contro l'Italia. Grande attesa per la Spagna di Luis de la Fuente che, dopo il trionfo continentale allo Stadio Olimpico di Berlino contro l'Inghilterra, cercherà di portare il titolo in Europa per la prima volta.

Calcio d'inizio previsto alle 19.00. Intanto sul fronte America's Cup si attende l'ufficialità dell'operatore pay che trasmetterà tutte le regate e, secondo indiscrezioni, sarebbe Sky che ha già trasmesso l'ultima edizione dell'evento velico più prestigioso. (ANSA).