Hellas Verona-Napoli 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap (9' st Frese), Edmundsson; Oyegoke (25' st Suslov), Harroui (37' st Slotsager), Gagliardini, Akpa Akpro (37' st Niasse); Bowie, Sarr (9' st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Valentini, Tomich, Cham, Vermesan. All.: Sammarco
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano (33' st Mazzocchi), Lobotka (28' st Gilmour), Elmas, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Vergara (33' st Giovane), Alisson (28' st Lukaku); Højlund. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Olivera, Prisco. All.: Conte
Arbitro: Colombo
Marcatori: 2' Højlund (N), 20' st Akpa Akpro (H), 51' st Lukaku (N)
Ammoniti: Akpa Akpro (H), Vergara (N), Sammarco (H), Conte (N), Elmas (N), Suslov (H), Harroui (H), Juan Jesus (N), Lukaku (N)