Inter-Parma 2-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (22' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (43' st Frattesi), Zielinski (22' st Mkhitaryan), Sucic, Dimarco; P. Esposito (1' st Bonny), Thuram (22' st Lautaro Martinez). Allenatore Chivu
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè (30' st Sorensen), Nicolussi Caviglia, Keita (22' st Ordonez), Valeri (40' st Carboni); Strefezza (30' st Almqvist), Pellegrino (22' st Elphege). Allenatore Cuesta
Marcatori: 46' Thuram, 35' st Mkhitaryan (I)
Arbitro: Bonacina
Ammoniti: Zielinski (I)
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