Inter-Venezia 5-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (1' st Mkhitaryan), Sucic (34' st Bovo), Luis Henrique (15' st Cocchi); Thuram (15' st Bonny), Esposito (34' st Spinaccè). A disp.: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji, Maye, Bastoni, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro. All.: Chivu
Venezia (3-5-2): Grandi; Venturi; Korac, Sidibé (1' st Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (36' st Perez), Haps (19' st Fila); Compagnon (36' st Hainaut), Casas (36' st Adorante). A disp.: Stankovic, Minelli, Svoboda, Busio, Doumbia, Bjarkason, El Haddad. All.: Stroppa
Arbitro: Marchisano
Marcatori: 18' Diouf (I), 20' Esposito (I), 34' e 6' st Thuram (I), 21' st Sagrado (V), 31' st Bonny (I)
Ammoniti: Korac (V)
