Colombo: "Il Monza punta molto sui giovani. Varela grande giocatore, non è solo gol"

Leonardo Colombo, centrocampista classe 2005 del Monza, ha parlato così ai canali social del club, commentando il suo esordio in Serie A: "È veramente una grandissima emozione, essere anche un riferimento e un modello per tutti i ragazzi del settore giovanile. La società ha scelto di puntarci molto in questa stagione, vogliamo ripagare tutta la fiducia che c'è stata data. Sono arrivato 9 anni fa, quando ho messo piede in campo mi sono passati davanti tutti i viaggi in pulmino e i sacrifici".

Perché ha scelto il numero 21?

"È un po' casuale. Molto centrocampisti forti nella storia lo hanno avuto, mi ha portato fortuna lo scorso anno e ho deciso di tenerlo".

Che cosa pensa di Varela?

"È un grande giocatore, non ci sta aiutando solo con i gol, ma anche nel gioco, nel pressing… È un ragazzo che si applica e che si allena sempre bene, come tutti noi".