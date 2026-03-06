Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli-Torino 2-1: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (39’ st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (24’ st Gutierrez); Vergara (1’ st Anguissa), Alisson Santos (34’ st De Bruyne); Hojlund (39’ st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Beukema, Giovane. All.: Conte

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (33’ st Anjorin), Gineitis (22’ st Casadei), Obrador (12’ st Pedersen); Vlasic; Simeone (22’ st Kulenovic), Zapata (12’ st Adams). A disp.: Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie. All.: D’Aversa

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 7’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N); 87’ Casadei (T)

Ammoniti: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T)

